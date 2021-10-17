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دعوة كرزاي وعبد الله عبد الله للمشاركة بمشاورات صيغة موسكو

دعوة كرزاي وعبد الله عبد الله للمشاركة بمشاورات صيغة موسكو
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

دعي الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله للمشاركة في مشاورات "صيغة موسكو" حول أفغانستان المزمع إجراؤها في 20 أكتوبر.

العالم -افغانستان

جاء ذلك في خبر مقتضب نشرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية على صفحتها في "تويتر" اليوم الأحد، نقلا عن مصدر قريب من عبد الله.

وفي وقت سابق أكدت حركة "طالبان" الأفغانية مشاركتها في الدورة الجديدة من مشاورات "صيغة موسكو" والتي تستضيفها العاصمة الروسية الأربعاء المقبل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال يوم الثلاثاء الماضي إن موسكو تنتظر ردودا من المدعوين للمشاركة في هذا اللقاء. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المشاركين في اللقاء سيناقشون موضوع تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان إلى جانب موضوع احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.

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دعوة كرزاي وعبد الله عبد الله للمشاركة بمشاورات صيغة موسكو

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