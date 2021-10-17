الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي

العالم - اليمن

وقال مكتب المنظمة الدولية في اليمن، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "نتيجة سنوات من الصراع يعاني 16.2 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف: "يؤدي تدهور قيمة العملة المحلية إلى عجز الأسر عن تحمل تكاليف الغذاء، ما يتسبب بتفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة عدد الجوعى".

وفي يوليو الماضي، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، في تقرير مشترك، من ارتفاع مخاطر المجاعات في 13 منطقة مضطربة حول العالم من أبرزها اليمن.

وكانت الأمم المتحدة دعت الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليارات دولار لتمويل المساعدات الإنسانية باليمن في عام 2021، مؤكدةً أن ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات.

ويعيش اليمن منذ ما يزيد على 7 سنوات حرباً مدمرة شنها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على البلاد.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وأصبح 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.