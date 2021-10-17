الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
١٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي

الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، اليوم الأحد، أن 16.2 مليون شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي.

العالم - اليمن

وقال مكتب المنظمة الدولية في اليمن، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إنه "نتيجة سنوات من الصراع يعاني 16.2 مليون شخص في اليمن من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف: "يؤدي تدهور قيمة العملة المحلية إلى عجز الأسر عن تحمل تكاليف الغذاء، ما يتسبب بتفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة عدد الجوعى".

وفي يوليو الماضي، حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، في تقرير مشترك، من ارتفاع مخاطر المجاعات في 13 منطقة مضطربة حول العالم من أبرزها اليمن.

وكانت الأمم المتحدة دعت الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليارات دولار لتمويل المساعدات الإنسانية باليمن في عام 2021، مؤكدةً أن ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات.

ويعيش اليمن منذ ما يزيد على 7 سنوات حرباً مدمرة شنها تحالف العدوان السعودي الإماراتي على البلاد.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وأصبح 80% من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

تحذيرات من مجاعة في اليمن قد تطال 16 مليون شخص

الأمم المتحدة تحذر : 5 ملايين يمني مهددون بالمجاعة

صنعاء تحذّر من كارثة المجاعة إثر انهيار تاريخي في سعر العملة

صنعاء تدين صمت المجتمع الدولي تجاه مجازر العدوان بحق أطفال اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية بشأن الانتخابات

الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي

سوريا تبحث مع الامم المتحدة عودة المهجرين إلى مناطقهم

أردوغان: علاقاتنا مع الدول الإفريقية استراتيجية

دعوة كرزاي وعبد الله عبد الله للمشاركة بمشاورات صيغة موسكو

حفلات “بيور بيتش” الماجنة .. هل يحارب بن سلمان التطرف أم الاسلام؟