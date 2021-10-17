سوريا تبحث مع الامم المتحدة عودة المهجرين إلى مناطقهم

العالم-سوريا

مخلوف أكد خلال اللقاء بحسب "سانا" أن "الوزارة تتطلع الى مزيد من المشاريع التي تخدم العائدين إلى مناطقهم وتحقق لهم الاستقرار بالتعاون مع المنظمات الدولية التي دعاها لتكون داعمة لما تقدمه الدولة السورية وما قدمته للمهجرين لتخفيف معاناتهم الناجمة عن الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر وسرقة الموارد السورية من قبل الاحتلالين الأمريكي والتركي".

وفي تصريح صحفي أشار غراندي إلى الاتفاق خلال اللقاء على تسريع الاستجابة التي تقدمها المفوضية والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة ما يعود بالفائدة على المهجرين العائدين وعلى المجتمع ككل وتسهيل عودة اللاجئين إلى بلادهم.