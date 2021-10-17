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بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية بشأن الانتخابات

بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية بشأن الانتخابات
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية اليوم الاحد تحذيرا شديد اللهجة بشأن "التلاعب بنتائج الانتخابات".

العالم - العراق

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
(وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)
صدق الله العليّ العظيم

يا أبناء شعبنا العراقيّ الجريح

إن تلاعب الأيادي الأجنبيّة في نتائج الانتخابات وطرق تزويرها الفاضح بإشراف حكوميّ أدّى بالنتيجة إلى فشل أداء عمل المفوضيّة وعجزها عن الوقوف بوجه الإرادات الخارجيّة، وهو ما قد يتسبب بإيصال البلد إلى حافة الهاوية.

لقد كنا نتوقع من المفوضيّة تصحيحاً لهذا المسار الخاطئ لتفادي وقوع الأزمة، إلا أننا رأينا إصراراً مُريباً لتأزيم الوضع عن طريق الاستمرار بالسير في الاتجاه الخطأ.

إن المقاومة العراقية كانت وستبقى سدّاً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف أبناء شعبنا الأبيّ، وتؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم؛ وعليه نحذر تحذيراً شديداً من أن أيّ محاولة اعتداء أو مساس بكرامة أبناء شعبنا في الدفاع عن حقوقهم، وحفظ حشدهم المقدّس؛ فضلا عن إخراج القوات الأجنبية من بلدهم، فإنها سَتُواجَه برجال قُلُوبُهُمْ كَزُبَرِ الْحَدِيدِ، وقد خَبِرَتْهُم سوحُ القتال، ولاتَ حين مندم.

الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بتاريخ ١٧-١٠-٢٠٢١

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بيان شديد اللهجة من تنسيقية المقاومة العراقية بشأن الانتخابات

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