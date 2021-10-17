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شاهد..القوات اليمنية المشتركة تواصل تقدمها باتجاه غربي محافظة مأرب

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن القوات المشتركة نجحت بتنفيذ عملية ربيع النصر بمحافظتي مأرب وشبوة وتحقيق أهدافها بشكل كامل، وتبلغ مساحة المناطق المحررة بعملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع، وأدت العملية لمقتل وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان بينهم عناصر من جماعتي القاعدة وداعش الوهابية.

العالم - خاص بالعالم

ربيع النصر،هو اسم العملية الجديدة التي شنتها القوات اليمنية المشتركة ضد قوى العدوان السعودي ونجحت خلالها في تحرير مناطق واسعة بمحافظتي مأرب وشبوة وتحقيق اهدافها بالكامل، بحسب ما اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الذي اضاف ان المساحة الإجمالية للمناطق المحررة في عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع.

واوضح ان العملية ادت لمقتل واصابة اوسر المئات من مرتزقة العدوان بينهم عناصر من جماعتي القاعدة وداعش الوهابية، وحيا الدور المشرف لقبائل مارب وشبوة والموقف المسؤول لأبناء المحافظتين مع وطنهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين.

ودعا سريع المرتزقة والعملاء في مدينة مارب إلى ترك القتال في صفوف الغزاة والمحتلين كمقدمة لمعالجة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.

قوات الجيش واللجان الشعبية واصلت تقدمها باتجاه مديرية صرواح غربي محافظة مأرب وذلك بعد سيطرتها على مديرية العبدية الإستراتيجية جنوبي المحافظة.

في وقت شن فيه طيران تحالف العدوان السعودي سلسلة غارات في محاولة منه لعرقلة القوات المشتركة.

المعارك في محافظة مأرب شهدت سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى والاسرى بصفوف مرتزقة العدوان، وهو ما دفع عدد كبير منهم لتسليم سلاحه بعد ان فقد امله في تحقيق اي انتصار، خصوصا في الايام القليلة الماضية التي شهدت تحولا استراتيجيا كبيرة في جبهات المعارك، وهو ما اثر خلافات كبيرة بصفوف قيادات المرتزقة وقوى العدوان السعودي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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