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الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام بمعنويات عالية

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مواصلة إضرابهم عن الطعام دون الاستسلام أو التراجع وسط نشاطات شعبية ومسيرات حاشدة انطلقت لمساندتهم.

العالم - مراسلون

لا استسلام ولا تراجع بهذه المعنويات، يواصل الاسرى اضرابهم عن الطعام ومن خلفهم فعاليات شعبية تشد ازرهم.

فقد نظمت حركة الجهاد الاسلامي وقفة امام معبر بيت حانون الذي يسيطر عليه الاحتلال لتحذره من اامساس بحياة الاسرى.

في الوقت نفسه كانت الحبهة الشعبية تنظم مسيرة انطلقت باتجاه الصليب الاحمر لتندد بموقفه الانهزامي فهي ترى انه لا يقوم بدوره الذي وجد من اجله.

اما الاعلاميون والكتاب ونشطاء الانترنت فقد اخذوا على عاتقهم نشر هاشتاق الأمعاء الخاوية لتوجيه أنظار العالم الى معاناة الأسرى واجرام الاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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