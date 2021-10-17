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ترکیا
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باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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العميد يحيى سريع: تمكنت القوات اليمنية المسلحة من تحرير عدة مناطق في محافظتي مأرب وشبوة في اليمن خلال عملية ربيع النصر
العميد يحيى سريع: تمكنت القوات اليمنية المسلحة من تحرير عدة مناطق في محافظتي مأرب وشبوة في اليمن خلال عملية ربيع النصر
العميد يحيى سريع: نفذت القوات اليمنية المسلحة عملية ربيع النصر في محافظتي مأرب وشبوة في اليمن
العميد يحيى سريع: أسر العديد من مرتزقة العدوان السعودي على يد القوات اليمنية في جبهات شبوة ومأرب في اليمن
سريع: خلال عملية ربيع النصر تم تحرير عدد من المديريات في مأرب وشبوة
سريع: تحرير مديريات العبدية وحريب وأجزاء من الجوبة وجبل مراد في مأرب
اليمن.. كلمة المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع
متحدث القوات المسلحة اليمنية: بيان هام للقوات المسلحة في تمام الساعة 3 عصرا بالتوقيت المحلي للكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة
وزير الخارجية الايراني: ايران ستبقى ملتزمة بمشروع قانون الخطة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الايراني
مراسلة العالم: بدء اجراءات تسليم السلاح وتسوية اوضاع المطلوبين في الغارية الغربية والشرقية وخربة غزالة في ريف درعا في سورية
اليمن.. كلمة المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش
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