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سريع: تحرير مديريات العبدية وحريب وأجزاء من الجوبة وجبل مراد في مأرب

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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سريع: تحرير 5 مديريات بمساحة 3200 كلم في مأرب وشبوة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-10-2021

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