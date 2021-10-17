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آخر تطورات الاحتجاجات المنددة بنتائج الانتخابات العراقية الاخيرة؟

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أكد نويد بهروز مدير مكتب العالم في بغداد، أن طبيعة تلك التظاهرات والتوقيت وحجمها ملفت للمراقبين، كونها جاءت بعد الدعوات التي وجهتها القوى السياسية الشيعية جميعها عدا التيار الصدري ورفض المفوضية العليا للانتخابات والحكومة العراقية بالطعون التي قدمتها بأدلة، الا أن المفوضية قد تجاهلت تلك الطعون.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى ان الاطار التنسيقي الشيعي امس اصدر بيانا برفض نتائج الانتخابات محذرا الى اتجاه العراق لمسارات لا تحمد عقباها.

واضاف مراسلنا انه وبعد ان اصرت المفوضية على النتائج واعلانها الليلة الماضية اصدرت الهيئة اللتنسيقية للمقاومة اكدت على حق العراقيين بالاحتجاج على تلك النتائج وانطلقت التظاهرات في العديد من المحافظات العراقية واولها البصرة التي شهدت تظاهرات عارمة قطعت الطريق بين البصرة والزبير.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد احتجاجات شعبية تنديدا بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة فيما تم توجيه دعوات للتظاهر في المنطقة الخضراء يوم غد.

وخرجت الاحتجاجات بمنطقة باب المعظم في بغداد وبمنطقتي المحمودية جنوبها والحسينية شمالها.

كما خرجت احتجاجات مشابهة في البصرة وذي قار والكوت جنوبي البلاد و الموصل في الشمال، حيث ندد المحتجون بما قالوا انها جريمة بحق الشعب العراقي تتعلق بعمليات تزوير حصلت في العملية الانتخابية. وقطع المحتجون طرقا رئيسية.

فيما افادت مصادر امنية رفيعة باستمرار تشديد الإجراءات الأمنية حتى إشعار آخر، لا سيما في المناطق المهمة، ومنها المنطقة الخضراء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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