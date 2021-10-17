مفوضية الانتخابات العراقية: مهلة تقديم الطعون تنتهى بعد غد

العالم - العراق

وكانت قد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أنه التعامل مع الطعون بحيادية، مشيرة إلى أن أغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات، مؤكدة أنه تم فرز الأصوات يدويا وبكل شفافية.

وقالت المفوضية في بيان أوردته قناة الإخبارية العراقية، إنه سيتم عرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها، وستتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للمحطات المحجورة إلى النتائج المعلنة.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق اليوم إنجاز 95% من الفرز اليدوي في عدد الدوائر الكلية المحجورة، البالغة 3681 دائرة، مشيرة إلى أن عدد الشكاوى الكلي بلغ 356.