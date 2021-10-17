الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية: نؤكد أن من حق العراقيين الخروج احتجاجا على كل من ظلمهم ورفض الإذعان إلى مطالبهم وصادر حقهم

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ائتلاف 14 فبراير البحريني يستنكر جريمة أمريكا في بيروت 

ايران.. 199 وفاة جديدة بکورونا خلال 24 ساعة

مفوضية الانتخابات العراقية: مهلة تقديم الطعون تنتهى بعد غد

بالفيديو.. الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم عن الطعام بمعنويات عالية

شاهد.. إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق 3 مشاركين بـ ’مؤتمر التطبيع’ في أربيل

أهالي الجولان: اغتيال الاحتلال مدحت الصالح جريمة لن تزيدنا إلا إصراراً على المقاومة