إيران تبحث اعتماد نمط جديد في محادثات الاتفاق النووي

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان قطع الشكوك باليقين خلال جلسة غير علنية امام اعضاء مجلس الشورى الاسلامي حيث قام بتقديم شرح كاف حول السياسة المعتمدة لدى الجمهورية الاسلامية ازاء مختلف الملفات

ففيما يتعلق بالاتفاق النووي قال بعض النواب الذين حضروا الجلسة ان عبد اللهيان اكد ان طهران تبحث حاليا اعتماد نمط جديد من المفاوضات بالتعاون مع الاجهزة المعنية وبناء على رؤى وتوصيات قائدة الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي.

كما جدد امير عبد اللهيان ان سياسة ايران ثابتة ولم تتغير وهي قائمة على تطبيق قانون الخطة الاستراتيجية لالغاء الحظر وصيانة حقوق الشعب الايراني، وشدد على ان ايران لن ترضى الا باتفاق يمكنها التمتع بمزاياه.

عبد اللهيان اكد كذلك ان طهران لن تسمح باي حال من الاحوال للاعداء بان يهددوا المصالح الايرانية.

الجلسة غير المعلنة شهدت كذلك تقديم شرح حول السياسة الايرانية تجاه ملفات اقليمية هي الانتخابات النيابية العراقية، وكذلك قضايا افغانستان ما بعد وصول طالبان الى السلطة اضافة الى التطورات في لبنان وسورية واذربيجان فضلا عن اهداف اميركا والكيان الصهيوني في المنطقة.

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