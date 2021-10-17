ايران.. 199 وفاة جديدة بکورونا خلال 24 ساعة

العالم - إيران

وفي بيانها الصادر، اليوم الأحد، حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا على صعيد البلاد، أشارت الصحة بأن نتائج الفحوصات التي أجريت منذ أمس السبت لغاية اليوم، سجلت 11 ألفا و396 إصابة جديدة؛ ليرتفع اجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس الوبائي في إيران إلى 5 ملايين و784 ألفا و815 شخصا.

كما نوه البيان بأن حالات الشفاء من كورونا في البلاد لحد الآن، بلغت 5 ملايين و324 ألفا و108 أشخاص.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة في إيران، أعلنت الصحة في بيانها اليوم أن 42 مليونا و474 ألفا و187 شخصا، تلقوا لحد الآن الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مقابل 24 مليونا و169 ألفا و335 شخصا آخرين ممن تلقوا الجرعة الثانية لهذه اللقاحات.