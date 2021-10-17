مفاجأة من العيار الثقيل بأولى مباريات نيوكاسل تحت إدارة السعودية

العالم- السعودية

وكشفت الصحيفة عن عرض ملصق كبير لصورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتالته الرياض في قنصليتها في إسطنبول.

وأشارت إلى أنه سيكون تذكيرًا بكيفية إشراف الدولة السعودية على عملية الاغتيال.

وقال معهد كوينسي للحكم المسؤول إن استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لن يساهم في التنويع الاقتصادي.

وأكد المعهد أن خطوة الصندوق الذي يديره ولي العهد محمد بن سلمان لن يساهم بخلق فرص عمل للسعوديين.

وتساءل: “ما الذي سيحصل عليه السعوديون من شراء فريق نيوكاسل الذي هو دون بطولة منذ عام 1927؟”.

وأشار المعهد الأمريكي أنه لا يكاد يضمن عائداً مالياً كبيراً على الاستثمار.

ووصفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية صفقة الاستحواذ بأنه “غسيل رياضي يطمس الأبيض والأسود”.

واتهمت الصحيفة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالتورط في مقتل الصحفي المعارض “جمال خاشقجي”.

وأشارت إلى أن السعودية متورطة بقرصنة حقوق البث الخاصة بقنوات “بي إن سبورت القطرية” إبان الأزمة الخليجية.

وأكدت الصحيفة أن ذلك دفع الرياض للتوجه صوب إنفاق الكثير من الأموال على النادي الإنجليزي لتحسين صورتها.

وقالت إن ابن سلمان يحاول كسب شعبية يفتقر إليها ببريطانيا منذ مقتل “خاشقجي” على يد عملاء حكوميين في القنصلية السعودية بإسطنبول.

كما كشفت صحيفة بريطانية شهيرة عن أن شراء ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد ابن سلمان لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لم يمكنه من إدارته.

وقالت صحيفة “الغارديان” إنه ورغم أن صندوق الاستثمارات السعودي بات يمتلك 80٪ من النادي، إلا أن سيطرته على مجلس إدارته ضعيفة.

وذكرت أن ياسر الرميان محافظ الصندوق سيكون الرئيس غير التنفيذي لنادي نيوكاسل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرميان سيكون الوجود السعودي الوحيد في مجلس الإدارة.

وأثار استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل الإنجليزي تساؤلات عديدة، أبرزها لصحيفة “الغارديان” البريطانية الذي قالت: “هل باع اسمه وسمعته لحكومة قاسية” بعد إتمام الصفقة.

وعد كبير مراسلي الرياضة في الصحيفة “شون إنجل” استحواذ المملكة على نيوكاسل بمثابة “تبييض رياضي” لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وسرد بعضًا من تحفظات منظمات حقوقية على استحواذ السعودية على نيوكاسل.

وقالت منظمة “جمال خاشقجي لحقوق الإنسان” في بيان، إن الاستحواذ “يكشف الأخلاق الزائفة لكرة القدم ويدفع لانهيارها”.

بينما رأت “منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن” (دون) أن “نيوكاسل باع اسمه وسمعته لحكومة وحاكم قاس”.

وأضافت في بيان: “قد يضعون صورة ابن سلمان على شعار النادي، لكن من الواضح الآن أن كرة القدم الإنجليزية قد تبيع نفسها لأي شخص”.

وعدت المنظمة أن “الناس لا يفهمون حقيقة التأثير الفاسد الذي سيجلبه هذا العقد؛ لأنه سيقوم بتطبيع ديكتاتور قتل صحفيين”.

كما قالت خطيبة جمال خاشقجي خديجة جنكيز إن الدوري الإنجليزي الممتاز ارتكب خطأ كبيرا.

وأضافت: “من الخطأ أن ولي العهد يتظاهر الآن بعدم علاقته بالصفقة المقترحة.. كلنا يعرف أنه يحاول تحسين صورته”.

وقالت مجلة بريطانية بارزة إن صندوق الاستثمارات السعودي الذي يديره محمد بن سلمان مهتم بشراء نادي إنتر ميلان الإيطالي بدلًا من نادي نيوكاسل ضمن الغسيل الرياضي.

وذكرت مجلةJOE” ” أن الصندوق السعودي استبدل محاولته لشراء نادي إنتر ميلان بنادي نيوكاسل.

وأشارت إلى أن محاولات السعودية الذي يريدها ابن سلمان هي استمرار في تبديد ثروات البلد الخليجي.

ودفع فشل ولي عهد السعودية محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي ريال مدريد الشهير إلى التوجه إلى نادي “إنترميلان” الإيطالي للاستحواذ عليه من خلال صندوق استثماراته، لتبييض صورته.

كما أكدت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” وجود رغبة قوية من الأمير ابن سلمان في الاستثمار بالكرة الإيطالية.

وقالت إن “المهمة ليست بالسهلة نتيجة الاهتمام البالغ من مستثمرين كبار على متوى العالم لشراء انتر”.

فيما أعلنت المصادر أن صندوق الاستثمار السعودي سيتقدم بعرض رسمي قريبًا مع اتضاح الصورة بشكل أكبر خلال أسابيع.

وابن سلمان يرأس صندوق الاستثمار كان قد سعى لشراء نيوكاسل يونايتد صيف 2020 لكنه فشل بآخر لحظة.

وأعلن غالبية أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني عن رفض الشراكة والتعاون الدعائي مع السعودية.

وذلك على خلفية السجل الحقوقي الأسود لها.

وكانت السعودية أعلنت تقديم إغراءات للنادي الملكي عبر شركات دعائية للضغط عليه لإبرام اتفاق دعائي.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الموقف في نادي ريال مدريد يتجه في الغالب إلى رفض العرض السعودي.