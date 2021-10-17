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أقوى قبائل مأرب تعلن العصيان على ميلشيات هادي

أقوى قبائل مأرب تعلن العصيان على ميلشيات هادي
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وقبائل الدماشقة، لليوم الثاني على التوالي، في محافظة مأرب، وسط رفض القبائل تعزيز الجبهات بالمقاتلين، ما يعكس إنتفاضة قبلية في وجه تحالف العدوان بالمحافظة النفطية.

العالم- اليمن

جاء ذلك في أعقاب إنتهاء "مهلة زمنية" وضعتها قبائل الدماشقة أمام قوات ميليشيا الإصلاح، للخروج من مناطقها وإطلاق أبنائها من سجون الحزب في شبوة.

وأكدت مصادر قبلية، أن نقطة عسكرية تابعة لمليشيا الإصلاح في منطقة المختم شمالي مأرب، تعرضت لهجوم كبير من قبل قبائل الدماشقة.

وأوضحت المصادر أن عملية إطلاق النار أدت إلى مقتل ثلاثة من أفراد النقطة، وإصابة اثنين آخرين تم نقلهم إلى المشفى.

وكانت إشتباكات عنيفة اندلعت، السبت، بين قوات تتبع اللواء " 203 "، ومسلحي الدماشقة في منطقة " الثنية"، على الخط الرابط بين مأرب ومنطقة العقلة النفطية بمحافظة شبوة.

وتشهد مديرية وادي عبيدة انتفاضة قبلية ضد قوات هادي والإصلاح، نتيجة تصاعد حالة القمع والإنتهاكات التي تمارسها بحق أبناء القبائل.

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