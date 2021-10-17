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محمد القادري: الإمارات والسعودية تخوضان حروبا بالوكالة في الأراضي اليمنية لخدمة مشاريعهما الإحتلالية

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

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