شاهد..هل المنطقة ستنفض غبار أميركا؟وكيف؟

العالم - قلم رصاص

وقال مقداد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "قلم رصاص" ان الدول العربية مازالت تمارس دورها الوظيفي في المنطقة، وان اصبحت تاخذ هامش من دورها السيادي نتيجة بما تراها الدول العربية تقاسع اميركي على برنامج الحرب المفترض على الجهورية الاسلامية الايرانية بالتعاون مع الكيان الصهيوني".

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، استطاعت ان تقارع بصمودها وقدراتها الذاتية الغرب وأميركا،ولان خيار الدول العربية الوظيفية فاشل، لهذا وقعوا في مهاوي الوضع الحالي، مؤكداً ان محور المقاومة في المنطقة لا يريد شراً للمنطقة ولا يترك حلفائه في منتصف الطريق.

وشدد مقداد على ان مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المشرفة في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينة رسخ حضورها القوي في المنطقة، على عكس التواجد الاميركي الذي هو على حساب ابناء المنطقة، المتماثل في نهب الثروات والاشتغال على الفتن الداخلية وما الى ذلك في المنطقة.

واوضح مقداد، ان أميركا أكثر دولة خاضت حروب بوجه العالم منذ تأسيسها الى الان، وكانت تخطط لقيادة العالم وحدها، ولكن هناك اقطاب اخرى دخلت على الساحة وأفشلت المخطط الاميركي، مؤكداً على ان اميركا مازالت تعمل بطرقيتها الشعبوية في المنطقة.