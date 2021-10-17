الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

احتجاجات في بغداد وعدة مدن أخرى تنديدا بنتائج الانتخابات البرلمانية ودعوات للتظاهر في المنطقة الخضراء في العاصمة غدا الاثنين

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتصام مئات السودانيين للمطالبة بحل الحكومة

أردوغان يعلن عن قمة للشراكة التركية الأفريقية

الفلسيطنيون يسطرون ملحمة الامعاء الخاوية في قلاع الاسر  

ربع مليون إسرائيلي زاروا الإمارات عقب "التطبيع"

الحركة الأسيرة الفلسطينية ترفع التأهب وتعلن فشل الحوار مع سلطة السجون

رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني يأمل في 'تحرير' لبنان والعراق!