تدريب عسكري اسرائيلي بمشاركة أسلحة الجو من دول أوروبية

العالم - الاحتلال

وأوضحت المصادر ذاتها، أنّ التدريب سيقام في قاعدة “عوفداة” جنوب فلسطين المحتلة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين) الأول الجاري.

وبحسب وسائل الإعلام العبريّة، ستشارك في التدريب فرق من الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا، فرنسا، الهند واليونان، وسيشمل عدة تمارين جديدة لم يسبق أنْ كانت في الكيان.

واليوم نفذت طائرات حربية ألمانية وإسرائيلية طلعة مشتركة فوق مقر الكنيست وغيره من مرافق حكومة الاحتلال، باتجاه قرية المالحة جنوبي القدس المحتلة، وذلك كتعبير عن الصداقة بين ألمانيا والكيان الاسرائيلي.