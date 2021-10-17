22.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين إيران والدول الجارة خلال 6 أشهر

العالم - إيران

وقال لطيفي في تصريح له اليوم الأحد: إن حجم التبادل التجاري الخارجي الإيراني بلغ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 آذار/مارس) 79 مليونا و104 آلاف و579 طنا بقيمة 44 مليارا و926 مليونا و168 ألف دولار، من ضمنها 47 مليونا و222 ألفا و768 طنا بقيمة 22 مليارا و11 ألف دولار مع الدول الجارة الـ15 .

وأضاف أن: حجم التبادل التجاري مع الدول الجارة يشكل 60 بالمئة من حيث الزنة و50 بالمئة من حيث القيمة من اجمالي حجم التبادل التجاري الخارجي، ويشير إلى زيادة بنسبة 37 بالمئة من حيث الزنة و52 بالمئة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحول صادرات البلاد إلى الدول الجارة قال: تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تصدير 36 مليونا و87 ألفا و373 طنا من السلع بقيمة 11 مليارا و218 مليونا و138 ألف دولار ويشكل 60 بالمئة من حيث الزنة و51.5 بالمئة من حيث القيمة من إجمالي صادرات البلاد التي بلغت 21 مليارا و805 ملايين و611 ألف دولار.

وأضاف أن: صادرات البلاد إلى الدول الجارة خلال الفترة المذكورة شهدت زيادة بنسبة 33 بالمئة من حيث الزنة و41 بالمئة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبشأن الصادرات لكل من الدول الجارة قال: إن الصادرات إلى العراق بلغت 3 مليارات و840 مليون دولار وتركيا 2 مليار و308 ملايين والإمارات 2 مليار و243 مليونا وأفغانستان 999 مليونا وباكستان 544 مليونا وعمان 277 مليونا وروسيا 270 مليونا وآذربيجان 212 مليونا وأرمينيا 156 مليونا وتركمنستان 145 مليونا وكازاخستان 80 مليونا وقطر 75 مليونا والكويت 65 مليونا والبحرين 3 ملايين السعودية 39 ألف دولار.

وحول الواردات من الدول الجارة الـ15 قال: إن إجمالي وادرات البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 19 مليونا و138 ألفا و83 طنا بقيمة 23 مليارا و120 مليونا و556 ألف دولار من ضمنها 11 مليونا و135 ألفا و395 طنا بقيمة 11 مليارا و369 مليونا و972 ألف دولار مع الدول الجارة أي 58 بالمئة من حيث الزنة و49 بالمئة من حيث القيمة من إجمالي وادرات البلاد.

وأوضح بأن واردات البلاد من الإمارات بلغت 7 مليارات و305 ملايين دولار وتركيا 2 مليار و435 مليونا وروسيا 639 مليونا والعراق 499 مليونا وعمان 270 مليونا وتأتي بعدها باكستان وكازاخستان وآذربيجان وتركمنستان وأرمينيا والكويت وأفغانستان وقطر والبحرين، وأخيرا السعودية من دون بيع أي سلعة لإيران.