مظاهرات في لحج جنوب اليمن احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية

العالم-اليمن

وبحسب مصدر مطلع، قام المحتجون بإغلاق محلات تجارية وقطعوا طرقًا رئيسية، كما أن المحلات التجارية في مدينة الحوطة أغلقت أبوابها، عقب تنظيم مسيرة راجلة للأهالي رفضوا خلالها السياسات التي أدت إلى انهيار العملة وغلاء المعيشة.

وأضاف المصدر بأن المواطنين أضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة العند، حيث غطى الدخان سماء المدينة مما اضطرهم إلى اغلاق محلاتهم ، كما تم قطع طريق رئيسي لبضع ساعات.

الجدير ذكره أن محافظة لحج وباقي المحافظات المحتلة تشهد ارتفاع في الأسعار، جراء صرف الدولار الذي وصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الماضية.