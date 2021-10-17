الكاظمي يدعو السياسيين "لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس"

العالم - العراق

وقال مصطفى الكاظمي: "اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا، بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة. الناس اختاروا من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد".

وفي هذا الصدد، شدد على أنه تقع على عاتق النواب الجدد "واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية" حسبما افاد موقع اسكاي نيوز عربي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة "تجاوز الخلافات"، قائلا: "علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء".

كما أشار بلهجة حازمة، إلى أن "السياسة أصبحت تعني لدى البعض، الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس".