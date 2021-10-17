توقيع اتفاقية استثمار سعودي أردني لتأسيس شركة طيران

العالم - الأردن

وقالت الوكالة، إن شركة الطيران سيكون مقرها مدينة العقبة الساحلية الأردنية، ومملوكة للقطاع الخاص، وستسير رحلات جوية إلى العاصمة عمان وإلى بلدان أوروبية وعربية وخليجية، تحت اسم فلاي عقبة (Fly Aqaba).

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، أن الشركة سجلت رسميا في سلطة العقبة كأول استثمار في مجال الطيران برأس مال مليون دينار مصرح به و 20 مليون دولار عامل.

وأوضح البخيت أن الشركة ستبدأ بتشغيل رحلاتها من مطار الملك الحسين إلى وجهاتها المحلية والعربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار سيزيد من حجم السياحة الخارجية إلى العقبة من خلال ربطها مع دول العالم بخطوط جوية وبأسعار منافسة.

وأكد أن شركة فلاي العقبة ستقوم بتشغيل طائرتين كمرحلة أولى وأنها ستعمل على توفير وسائل النقل كافة، وفي مقدمتها الطيران لتسهيل وصول السياح إلى الأردن بشكل عام ومنطقة المثلث الذهبي بشكل خاص، إلى جانب تسيير رحلات سياحية من العقبة وإليها لعدة وجهات سياحية أوروبية وعربية وخليجية.