شاهد..الرياض وابوظبي يتناطحان في الجنوب اليمني

العالم - خاص بالعالم

وقال المسني في حديث لبرنامج "المشهد اليمني"على شاشة قناة العالم الاخبارية: "ان مایحصل فی المحافظات الجنوبية الليمنية هو عبارة عن اجندات معينة تفرتضها قوى العدوان الاسعودي الاماراتي المفروض على اليمن.

وأضاف: ان المجلس الانتقالي في اليمن هو مجرد أدات بيد تحالف العدوان لاثارة الفوضى والعبثية داخل المحافظات الجنوبية في اليمن.

واوضح المسني ان دور السعودية في المحافظات الجنوبية بات واضحاً بعد ما تعاظم دور المجلس الانتفالي في بعض المحافظات خاصة محافظة عدن، وهو اثارة الفوضى والعبثية فيها من خلال الاغتيالات والاختطافات وباقي خططها الاجرامية.

وأشار المسني الى ان ان محاولة اغتيال محافظ عدن جاءت على اثر صراع الأجنحة في المجلس الإنتقالي في جنوب اليمن، مشيراً الى ان مايحصل في المحافظات الجنوبية هي أجندات يريد بها العدوان السعودي إثارة الفتنة والفوضى في اليمن.

وشدد المسني على ان نقل الرياض وأبوظبي المعركة إلى الجنوب اليمني يؤكد عجز العدوان عن مواجهة قوات صنعاء، ولا يمكن التكهن بما ستؤول إليه الأمور في ظل الصراع بين الإمارات والسعودية في الجنوب اليمني.

وبين المسني ان كل الناس في الجنوب اليمني مسلحون ويتجهون نحو المجهول بسبب المشاريع الإماراتية والسعودية الإحتلالية، ملفتاً ان الصراع الشديد بين السعودية والإمارات الآن هو على تقاسم النفوذ في المحافظات الجنوبية اليمنية.

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