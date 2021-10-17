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نوري المالكي يخاطب المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات

نوري المالكي يخاطب المتظاهرين المعترضين على نتائج الانتخابات
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

خاطب زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، الاحد، المعترضين على نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.

العالم - العراق

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