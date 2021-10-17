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المقداد: حريصون على التعاون لتسهيل عودة المهجرين السوريين

المقداد: حريصون على التعاون لتسهيل عودة المهجرين السوريين
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

بحث فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري خلال لقائه اليوم فيليبو غراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين والوفد المرافق له مجالات التعاون بين الحكومة السورية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

العالم - سوريا

وشدد الوزير المقداد خلال اللقاء على أهمية استمرار وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية لتسهيل عودة المهجرين السوريين إلى مدنهم وقراهم.

وأكد المقداد حرص الحكومة السورية على التعاون مع المفوضية في هذا المجال على أساس الحفاظ على سيادة واستقلال ووحدة سورية أرضاً وشعباً بعيداً عن محاولات بعض الأطراف استخدام هذا الملف لأهداف سياسية تتناقض مع مصلحة السوريين ومع الطابع الإنساني البحت له.

وشرح المقداد التداعيات الاقتصادية الكبيرة التي تخلفها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأثيرها على عودة المهجرين السوريين ولا سيما أن هذه الإجراءات تحد من قدرة الدولة والمنظمات الإنسانية العاملة في سورية على تأمين المتطلبات الأساسية للراغبين بالعودة حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

بدوره أكد غراندي ارتياحه للتعاون القائم بين المفوضية والحكومة السورية مستعرضاً النشاطات والمبادرات التي تقوم بها المفوضية في سبيل المساهمة في تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ومعرباً عن استعداد المفوضية للاستمرار في حشد كل الإمكانيات وتسخيرها من أجل تأمين المتطلبات الأساسية للعودة.‏

وشدد غراندي على التزام المفوضية بالعمل وفق أهدافها الإنسانية فقط وحرصها على الابتعاد عن أي أجندات سياسية.

حضر اللقاء من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص ورانيا الحاج علي مدير إدارة المنظمات بالنيابة واهاب حامد من مكتب الوزير.

ومن الجانب الأممي عمران رضا المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية وأيمن غرايبة مدير المكتب الإقليمي للمفوضية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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