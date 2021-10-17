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وزيرة إسرائيلية تتهم نتنياهو بنشر أخبار كاذبة لنسف العلاقات مع الأردن

وزيرة إسرائيلية تتهم نتنياهو بنشر أخبار كاذبة لنسف العلاقات مع الأردن
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

اتهمت وزيرة الطاقة في حكومة الاحتلال كارين الحرار رئيس الحكومة السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بنشر أخبار كاذبة في مسعى إلى "نسف علاقات الكيان الإسرائيلي مع الأردن".

العالم - الاحتلال

ورفضت الحرار، في حوار مع إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، الانتقادات التي وجهها نتنياهو وحزبه "الليكود" إلى الاتفاقية المبرمة الأسبوع الماضي والتي سيزيد الاحتلال الإسرائيلي بموجبها بنحو ضعفين إمدادات المياه إلى الأردن.

ونفت وزيرة صحة الاحتلال تصريحات نتنياهو الذي قال إن :"إسرائيل بموجب هذه الاتفاقية تقدم أكثر مما تحصل عليه من الأردن في المقابل"، مشيرة إلى أن "عمّان تدفع الثمن نفسه الذي يدفعه مستهلكو الماء في إسرائيل".

وقالت: "زعيم المعارضة ينشر أخبارا كاذبة ويزعم أننا نصدر الماء مجانا، على الرغم من أن ذلك لم يحصل أبدأ. ليس هناك أي هدايا مجانية، بل هناك علاقات ينبغي تطويرها، وهي من الأصول الاستراتيجية لإسرائيل".

واعتبرت الوزيرة أن كل من ينشر معلومات كاذبة عن هذه الاتفاقية يحاول الإضرار بعلاقات "إسرائيل" مع الأردن.

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