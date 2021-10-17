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مفوضية انتخابات العراق: على مقدمي الطعون الانتظار 20 يوماً

مفوضية انتخابات العراق: على مقدمي الطعون الانتظار 20 يوماً
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكدت مفوضية الانتخابات في العراق، الأحد، أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما، فيما حددت موعد إعلان أسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائبا.

العالم - العراق

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن في تصريح للقناة الرسمية، إن "استقبال الطعون سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي بعد غد"، مبينا أن "يوم غد هو دوام رسمي لاستقبال المشتكين".

وأضاف، أن "استقبال الطعون سيستمر لثلاثة أيام ثم ينظر بها من قبل مجلس المفوضين لمدة 7 أيام، ثم ينظر بها من قبل الهيئة القضائية لمدة 10 أيام"، مشيرا الى أنه "سيتم الإعلان عن نتائج الطعون ومن ثم إعلان اسماء النواب الفائزين وعددهم 329 نائباً فائزاً بعد الانتهاء كليا من النظر بالطعون والمصادقة على النتائج قبل رفعها للمحكمة الاتحادية".

وتابع أن "قرارات الهيئة القضائية ملزمة للمفوضية وفي حال قررت بموجب طعن فتح صناديق والتحقيق بها فالمفوضية ملزمة بإعادة فرز أصوات المحطات أو الدائرة المشمولة بالشكوى فقط"، موضحا أن "الطعن بنتيجة مرشح معين بدائرة انتخابية محددة يعالج ضمن الدائرة فقط وليس كما حدث في الانتخابات السابقة اي لن يكون هناك إعادة العد والفرز لكل الأصوات".

وأكد أن "المراقبة الدولية ستستمر إلى حين المصادقة على النتائج"، لافتا الى أن "الطعون المقدمة الآن بعضها يخص قضايا عن النتائج كدعاية أو خرق انتخابي وهي قضايا فنية وإجرائية ولا ترقى لمرتبة الخطوط الحمراء".

وأعلنت المفوضية أمس، النتائج الأولية لانتخابات تشرين التي أجريت في العاشر من تشرين الأول الجاري.

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