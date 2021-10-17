المحلق العسكري اليمني في دمشق يلتقي رئيس الاستخبارات في الجيش السوري

العالم - سوريا

وقالت السفارة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن اللقاء بحث أوجه التعاون بين اليمن وسوريا في المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مستجدات الأوضاع الميدانية وسير المواجهات العسكرية الأخيرة في اليمن.

وبحسب البيان نقل الملحق العسكري اليمني تحيات رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اليمنية اللواء الركن عبدالله الحاكم لنظيره في سوريا وللقيادات العسكرية وكل منتسبي وزارة الدفاع.

ونقل البيان عن اللواء ملحم مباركته "انتصارات الجيش واللجان الشعبية في اليمن"، مشددا على أهمية التعاون بين اليمن وسوريا في مواجهة التظيمات الإرهابية "القاعدة" و"داعش" الإرهابيان، والعمل على تبادل المعلومات والتجارب التي تحد من نشاطات الجماعات التكفيرية في البلدين حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء.