الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

هيثم الخزعلي: الإنتخابات شهدت تزويرا ميدانيا في بعض الدوائر الإنتخابية كالإقتراع في البيوت وخطف المراقبين

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحلق العسكري اليمني في دمشق يلتقي رئيس الاستخبارات في الجيش السوري

اللواء باقري: التعاون العسكري الإيراني مع روسيا في ازدياد

رئيسي: الهجمات الإرهابية في أفغانستان تهدف إثارة الحروب المذهبية

الاحتلال يمنح شرطته صلاحيات واسعة ضد فلسطينيي الداخل

وزيرة إسرائيلية تتهم نتنياهو بنشر أخبار كاذبة لنسف العلاقات مع الأردن

تركيا تعلن مقتل 5 عناصر من "PKK" بشمال سوريا