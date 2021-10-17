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الإحتلال يتوقع استهدافه بألفي صاروخ يوميا في هذه الحالة

الإحتلال يتوقع استهدافه بألفي صاروخ يوميا في هذه الحالة
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول كبير في جيش الاحتلال إن "إسرائيل" تتوقع أن تُستهدف بألفي صاروخ في اليوم حال اندلاع نزاع مسلح مع "حزب الله" اللبناني.

العالم - الاحتلال

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أوري غوردين في مقابلة مع "فرانس برس" أن مدنا على غرار تل أبيب وأشدود في الجنوب استُهدفت في الحرب الأخيرة مع قطاع غزة بـ"أكبر عدد من الصواريخ" على الإطلاق منذ قيام "إسرائيل".

وتابع غوردين، وهو قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "في حال اندلاع نزاع أو حرب مع "حزب الله"، نحن نتوقع أن يتم يوميا إطلاق خمسة أضعاف هذا العدد من الصواريخ على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل".

من جهته، زعم مصدر أمني إسرائيلي في مقابلة منفصلة مع "فرانس برس" أن جيش الحتلال يريد "الاستقرار" في لبنان، لكنه قال إن "حزب الله" يعتبر "مصدر عدم استقرار (...) يستغل موارد الدولة خدمة لمصالح الإيرانيين" حسب تعبيره.

وزعم المصدر أن إيران "أقرب من أي وقت مضى لإنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع الأسلحة النووية"، لكنها لا تزال بحاجة إلى عامين للتوصل إلى إنتاج قنبلة، مجددا التأكيد على الجدول الزمني الذي كان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوه سابقا على هذا الصعيد.

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الإحتلال يتوقع استهدافه بألفي صاروخ يوميا في هذه الحالة

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