اليمن.. رصد 232 خرقا لقوى العدوان السعودي في الحديدة

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وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق 8 غارات لطيران تجسسي في الفازة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية والجاح، و23 خرقا بقصف مدفعي لعدد 265 قذيفة و183 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

كما جدد طيران العدوان السعودي يوم الاحد استهدافه المناطق والأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفاً أضراراً مادية جسيمة.وأفاد مصدر أمنى يمني إن طيران العدوان شن سب

ع غارات على مديرية صرواح ومثلها على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب كما شن ثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف إضافة إلى غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وغارة على مجازة الغربية بمحور عسير.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني منذ آذار/مارس عام 2015 بذريعة دعم ما يسميه الشرعية، مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية، ويفرض حصارا جائرا منذ ذلك الوقت على اليمنيين الامر الذي ينذر بوقوع كارثة انسانية تطال ملايين الاشخاص.