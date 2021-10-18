الرئيس الايراني يعين حسن كاظمي قمي مبعوثا خاصا في شؤون افغانستان

العالم - ايران

وفي حديثه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، وبعد تقديمه حسن كاظمي قمي مبعوثا خاصا للجمهورية الاسلامية الايرانية في شؤون افغانستان، أشار آية الله ابراهيم رئيسي الى ان استشهاد المصلين يوم الجمعة واصابتهم في مسجد فاطميه بقندهار، أدمى قلوب أمة رسول الله (ص)، وقدم التعازي الى الشعب الافغاني الشقيق، داعيا علماء الاسلام والمنظمات الدولية الى بذل الاهتمام بمصائب الاخوة والاخوات في افغانستان.

وأكد رئيسي: ان تصاعد الممارسات الارهابية التي تصب في إطار استراتيجية أميركا بزعزعة افغانستان، يبين اتساع دائرة الممارسات الارهابية في هذا البلد، لذلك من المتوقع من حكام هذا البلد وضمن تنفيذ مسؤوليتهم في توفير الامن للشعب، ان لا يغفلوا عن الطاقات الشعبية في توفير الامن.

وأضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى نفسها الى جانب افغانستان، وهي مستعدة لتقديم المساعدة والتعاون الشامل لإرساء الاستقرار والامن المستدام للشعب الافغاني.

وكان حسن كاظمي قمي الذي تم تعيينه يوم الاحد مبعوثا خاصا للرئيس الايراني في شؤون افغانستان، قد تولى فيما سبق منصب السفير الايراني في العراق وكذلك القنصلية الايرانية في هرات بأفغانستان.