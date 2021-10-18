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السفارة الروسية في ألبانيا تشكك في صحة تقارير بشأن وفاة السياح

السفارة الروسية في ألبانيا تشكك في صحة تقارير بشأن وفاة السياح
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

حثت السفارة الروسية في ألبانيا على الامتناع عن نشر روايات غير موثوقة عن وفاة 4 سياح روس في ألبانيا، بعد ظهور تقارير إعلامية ألبانية تتحدث عن تسمم محتمل بالكلور.

العالم - اوروبا

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية في ألبانيا، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "كل هذه افتراءات من صحفيين ألبان. نحثكم على انتظار النتائج النهائية التحقيق الخبراء".

كما شددت السفارة على أن الافتراضات القائلة بأن الروس الذين قتلوا في ألبانيا كانوا في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات هي افتراضات مسيئة ولا أساس لها من الصحة.

وأشار الدبلوماسيون إلى أنهم يعولون على إجراء تحقيق شامل ودقيق في أسباب وفاة الروس، كما أكدوا أنه إخطار أقارب الضحايا، وسيتم إرسال الجثث إلى عائلاتهم.

وبعد العثور يوم 15 من الشهر الشجاري على 4 جثث لمواطنين روس في "ساونا" بفندق في ألبانيا صرح القسم القنصلي في السفارة الروسية بأنه على اتصال دائم مع وكالات إنفاذ القانون في البلاد لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي رواية أولى تحدثت وسائل إعلام ألبانية أن سبب الوفاة هو الاختناق، ونشرت وسائل الإعلام المحلية عدة روايات غير رسمية عن الحادث، نقلا عن مصادر غير محددة، منها ما يتحدث عن تسمم بالكلور في حمام السباحة ومنها ما يتحدث عن تسمم غذائي.

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