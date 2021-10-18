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خطيب زاده: المفاوضات ستستانف خلال الايام القادمة وان الرئيس ابراهيم رئيسي اكد ذلك

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

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