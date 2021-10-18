السعودية تبحث التعاون الثنائي مع الصين

العالم - السعودية

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، في تغريدة لها، أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقالت الوكالة: جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما بحث الجانبان "تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار"، بحسب المصدر ذاته.

ووفق مراقبين، تسعى الصين إلى التقارب مع دول مجلس التعاون لا سيما السعودية، في ظل تجاذبات مع الولايات المتحدة.

وفي مارس 2017، زار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بكين، ووقَّع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار.