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السعودية تبحث التعاون الثنائي مع الصين

السعودية تبحث التعاون الثنائي مع الصين
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

بحثت السعودية والصين "مجالات التعاون الثنائي وجهود تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة".

العالم - السعودية

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، في تغريدة لها، أن وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقالت الوكالة: جرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

كما بحث الجانبان "تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار"، بحسب المصدر ذاته.

ووفق مراقبين، تسعى الصين إلى التقارب مع دول مجلس التعاون لا سيما السعودية، في ظل تجاذبات مع الولايات المتحدة.

وفي مارس 2017، زار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بكين، ووقَّع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 65 مليار دولار.

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السعودية تبحث التعاون الثنائي مع الصين

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