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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
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مصادر فلسطينية:مقتل فلسطيني بجريمة إطلاق نار صباح اليوم في منطقة البعنة في الداخل المحتل
مصادر فلسطينية:مقتل فلسطيني بجريمة إطلاق نار صباح اليوم في منطقة البعنة في الداخل المحتل
خطيب زاده: عبداللهيان قال بان اميركا اذا كانت جادة في المفاوضات عليها ان ترفع الحظر قبل كل شئ
خطيب زاده: لن نضع الشرط المسبق لبدء المفاوضات النووية
خطيب زاده: ايران ترفض التواجد الصهيوني قرب حدودها ولانمازح في ذلك
خطيب زاده: لن نضع الشرط المسبق لبدء المفاوضات النووية
خطيب زاده: ايران ترفض التواجد الصهيوني قرب حدودها ولانمازح في ذلك
خطيب زاده: المناورات التي تجريها اذربيجان وباقي البلدان امر طبيعي وان التفاهم بين دول الجوار والاعلام المسبق عنها دليل على النضج السياسي للدول
خطيب زاده: المهم هو ان لانضيع الوقت في المفاوضات النووية ويجب ان نتوصل الى نتيجة ولانريد مفاوضات استنزافية
خطيب زاده: المفاوضات ستستانف خلال الايام القادمة وان الرئيس ابراهيم رئيسي اكد ذلك
مصادر فلسطينية:مقتل فلسطيني بجريمة إطلاق نار صباح اليوم في منطقة البعنة في الداخل المحتل
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
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