السلفادور.. الآلاف يحتجون ضد حكومة نجيب بوكيلة

العالم - الاميركيتان

وأشارت تقديرات لوسائل الإعلام المحلية إلى أن ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص تظاهروا في العاصمة سان سلفادور امس الاحد، حاملين لافتات وإشارات ترفض "بتكوين"، التي أصبحت رسميا عملة قانونية في السلفادور في سبتمبر.

كما ردد المتظاهرون شعارات رافضة لعزل قضاة المحكمة العليا واحتمال أن يسعى بوكيلة للفوز بثاني فترة على التوالي.

وردد الناس في الشوارع شعارات من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور!" بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة، فيما أضرم محتجون آخرون النار في دمية تشبه الرئيس البالغ من العمر 40 عاما.

وأعلن بوكيلة نفسه "ديكتاتور" السلفادور على حسابه على "تويتر" الشهر الماضي في دعابة على ما يبدو.