طهران : 4 جولات من المفاوضات مع السعودية جرت في اجواء ايجابية وودية

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين وفي الرد على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية السعودي بان المفاوضات مع ايران لم تحقق تقدما ملموسا في حين تحدث وزير الخارجية الايراني عن توافقات في هذا المجال: الجولات الاربع للمفاوضات جرت في اجواء ايجابية وودية حیث تم فيها متابعة القضايا الثنائية والاقليمية.

واضاف: لقد بيّنا سلسلة من النقاط (في المفاوضات) باعتبارها نقاطا ذات اهمية والاتصالات مازالت مستمرة. اعتقد ان الكلمة التي يمكن وصف اجواء المفاوضات بها بصورة جيدة هي انها محترمة وبطبيعة الحال فانها بذات القدر كانت جدية ايضا ونامل بان تصل الى نتيجة.

يتبع...