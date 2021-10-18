الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
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بدء الاجتماع بين امير عبداللهيان ونظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا في طهران لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الدولية

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

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