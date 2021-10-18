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رئيس البرلمان التركي يندد بـ'مذبحة باريس' ضد الجزائريين قبل 60 عاما

رئيس البرلمان التركي يندد بـ'مذبحة باريس' ضد الجزائريين قبل 60 عاما
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، بالمجزرة التي ارتكبتها فرنسا ضد عشرات الجزائريين عام 1961 في العاصمة باريس.

العالم - تركيا

وقال شنطوب في تغريدة له يوم امس الأحد، إن فرنسا قتلت أكثر من 300 متظاهر جزائري بباريس في 17 أكتوبر 1961، مستشهدا بتصريحات لرئيس البرلمان الجزائري إبراهيم بوغالي، قال فيها إن هذه المجزرة "ستبقى وصمة عار في جبين فرنسا".

ونقل شنطوب عن بوغالي قوله إن "الجرائم الإنسانية لا يمكن أن تموت بالتقادم".

وفي 17 أكتوبر 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين خرجوا في حينه للمطالبة باستقلال البلاد ورفع حظر التجوال المفروض عليهم.

ووفقا للعديد من المؤرخين، قتلت الشرطة آنذاك العشرات من المتظاهرين الجزائريين عمدا في الشوارع ومحطات الأنفاق، وألقت بعدد من المصابين في نهر السين، ما أدى إلى مقتلهم.

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