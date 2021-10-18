امير عبداللهيان يستقبل وزير خارجية فنزويلا

العالم - ايران

ومن المقرر ان يجري وزيرا خارجية البلدين جولة محادثات رسمية يعقبها مؤتمر صحفي مشترك للاجابة على اسئلة المراسلين.



وكان وزير الخارجية الفنزويلي قد التقى في وقت سابق رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي ومن المقرر أن يجتمع مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ومساعد رئيس الجمهورية محسن رضائي بعد الاجتماع مع أمير عبداللهيان.

يذكر ان وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اجرى محادثة هاتفية مع نظيره الفنزويلي ، فيليكس بلاسينسيا ، في 5 أكتوبر ، لبحث آخر تطورات العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على أهمية متابعة الاتفاقات وإعداد خارطة طريق للعلاقات الثنائية ، فضلا عن استكمال تفاصيل مشاريع التعاون الاقتصادي خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفنزويلي إلى طهران.

كما التقى وزيرا خارجية إيران وفنزويلا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.