هل تحيي واشنطن الجماعات لمواجهة محور المقاومة والصين؟

العالم – خاص بالعالم

قال استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية غسان ملحم ان محور المقاومة تقدم طوال السنوات والعقود الماضية بخطى ثابتة وبوتيرة قد تكون متفاوتة وربما متسارعة في بعض المحطات او الاوقات بالمقابل تراجع امريكي في المنطقة لا لبس فيه.

واضاف استاذ العلوم السياسية انه على المستوى الدولي بات ثابتا للجميع ان مركز الثقل في النظام العالمي لم يعد في المحيط الاطلسي بضفتيه امريكا واوروبا انما انتقل للمحيط الهادئ بضفتيه الى امريكا الشمالي والاسيوي.

واشار غسان ملحم الى ان العقل الامريكي يفترض انتقال الاولويات الاستراتيجية الى المواجهة المفتوحة مع الصين.

ويعتقد ملحم ان بهذه المرحلة المطلوب انه طالما يتعذر على امريكا ان تكون بشكل عسكري مباشر ان تعود الى احياء هذه المجموعات والرهان عليها.

ويمكن استخدام تلك المجموعات لمواجهة محور المقاومة بالمنطقة طالما انها لن تكون موجودة او على تماس مباشر.

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