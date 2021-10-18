الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران: إستئناف المحادثات مع المنسق الأوروبي في بروكسل سيتم خلال أيام

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس العراقي يوصي بالاعتراض على نتائج الانتخابات دون التعرّض للأمن العام

احصاءات للكنيست: معظم وفيات جنودنا بالانتحار أو على يد المقاومة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 18-10-2021

سوريا تشيع جثمان الأسير المحرر 'مدحت الصالح' في القنيطرة

شاهد بالفيديو.. هل تحيي واشنطن الجماعات لمواجهة محور المقاومة والصين؟

الطيران العراقي يستهدف مواقع لـ'داعش' في كركوك