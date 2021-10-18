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تركيا: قد نشتري مقاتلات 'سو-35' و'سو-57' الروسية لو جمدت أمريكا صفقة 'إف-16'

تركيا: قد نشتري مقاتلات 'سو-35' و'سو-57' الروسية لو جمدت أمريكا صفقة 'إف-16'
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد إسماعيل دمير، رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إن تركيا قد تشتري مقاتلات روسية من طراز "سو-35" و"سو-57" إذا جمدت الولايات المتحدة بيع مقاتلات F-16 بعد أن جمدت صفقة إف-35 في وقت سابق.

العالم - تركيا

وقال دمير: "إذا لم تفض عملية شراء إف-16 إلى نتائج، فتركيا لن تقف مكتوفة الأيدي".

وأضاف: "إذا لزم الأمر، موضوع سو-35 وسو-57 يمكن فتحه في أي وقت، أي شيء لضمان سلامتنا، وإذا كانت هناك حاجة إلى جهد إضافي، فيمكننا دائمًا إيجاد طريقة للحل".

كما صرح مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني في روسيا دميتري شوغاييف في وقت سابق، فإن روسيا مستعدة للتفاوض مع الجانب التركي بشأن مقاتلات سو-35 و سو-57، إذا ما قررت أنقرة شراءها.

الى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن الولايات المتحدة عرضت على بلاده شراء مقاتلات إف-16 بعد أن تم إلغاء صفقة إنتاج مقاتلات إف-35 في تركيا.

وأرسلت الولايات المتحدة إشعارًا رسميًا إلى تركيا بشأن استبعادها من برنامج إنتاج أحدث مقاتلات إف-35 بسبب شراء أنقرة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

والتزمت تركيا في وقت سابق بشراء 100 طائرة من طراز إف-35، كما شاركت في إنتاج أكثر من 1000 مكون لها. وكما صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا للجمهورية مصطفى فارانك في وقت سابق، تواصل تركيا إنتاج هذه المكونات، على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة استثنتها من هذا المشروع.

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