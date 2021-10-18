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مراسلة العالم :وحدات من القوات السورية تبدء عمليات تفتيش وتمشيط بلدات الغارية الغربية والشرقية وخربة غزالة والكتيبة بريف محافظة درعا

الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

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