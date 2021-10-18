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السودان بين مفترق طرق غامضة

السودان بين مفترق طرق غامضة
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

يواصل السودانيون الاحتجاج أمام القصر الجهوري في العاصمة الخرطوم مطالبيا بحل الحكومة وقطع يد العسكر الكدعوم اماراتيا وسعوديا عن السلطة.

العالم - انفو غرافيك

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