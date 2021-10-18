دبلوماسي ايراني سابق يتحدث عن مفاوضات بروكسل

العالم - خاص بالعالم

وقال افقهي في حوار مباشر على نشرة أخبار قناة العالم الاخبارية: ان قائد الثورة الاسلامية حدد ثلاثة شروطا، من اجل عودة ايران للعمل بالبنود التي علقتها بسبب الحصار الجائر الذي فرضه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد خروجه من الاتفاق النووي.

واضاف: ان الشروط الثلاثة هي عدم تفاوض ايران من أجل التفاوض ولن يكون هناك تفاوض بدون سقف زمني محدود، وعندما تثبت اميركا حقيقة التزامها ببنود الاتفاق النووي ولديها العزم على العودة للاتفاق النووي عندئذ ايران تعمل بالبنود التي علقتها.

واوضح أفقهي، ان ايران لاتعتمد على الأقوال انما تعتمد على الافعال، مشيرا الى ان طهران تطالب أميركا بإظهار حسن نواياها عبر الافراج عن 10 مليار دولار من اموال ايران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..