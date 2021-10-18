إيران وفنزويلا ستوقعان وثيقة تعاون مدتها 25 عاما

العالم - ايران

وقال أمير عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفنزويلي "فيليكس بلاسينسيا"، اليوم الاثنين : إن الرئيس الفنزويلي سيتوجه إلى طهران خلال الأشهر المقبلة وان وزيری خارجية إيران وفنزويلاسيوقعان وثيقة تعاون مدتها 20 عامًا بحضور رئيسي البلدين مضیفا کل هذه إجراءات يجسد تعزيز العلاقات بین البلدین.

وأضاف: "أبرمنا الاتفاقيات الجيدة في المجالات الفنية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية وتعدين الطاقة خلال السنوات الأخيرة، ويجري حالیا تنفيذ أجزاء مهمة من هذه الاتفاقيات .

واكد امير عبداللهيان على دعم ايران للشعب الفنزويلي ورئيسها وجميع المؤسسات القانونية فيها وقال إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشعب الفنزويلي غير بناءة معتبرا اعتقال الدبلوماسي الفنزويلي في الرأس الأخضر وتسليمه للولايات المتحدة سرقة وعمل خاطئ وغير بناء من قبل امریکا واعتداء على السيادة الفنزويلية.

وقال إن استخدام الشعب الفنزويلي في مختلف مدن البلاد للبضائع الإيرانية یؤشر علی نمو التعاون الثنائي بين البلدين مضیفا يمكن لرجال الأعمال والتجار الإيرانيين استغلال هذه الفرصة لتوسيع التعاون التجاري بين البلدين.