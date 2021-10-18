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قيادي في الجهاد يطلق تهديدا مزلزلا لكيان الاحتلال

قيادي في الجهاد يطلق تهديدا مزلزلا لكيان الاحتلال
الإثنين ١٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين، أن المقاومة الفلسطينية لن تترك الأسرى في السجون وحدهم، وأن أسرى إسرائيليين جدد سيكونون في قبضة المقاومة حتى إطلاق سراح كافة الأسرى، في حال رفض الاحتلال إطلاق كافة المؤبدات أو لم تلب الصفقة شروط المقاومة كاملة.

العالم - فلسطين

ودعا البطش في مهرجان نظمته الفصائل الفلسطينية إحياء للذكرى العاشرة لصفقة تبادل الأسرى مع كيان الاحتلال، كافة أبناء شعبنا في كل الساحات إلى البدء في الفعاليات للضغط على الاحتلال لوقف الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى.

وقال البطش:"إن الاحتلال يحاول الانتقام من جميع الأسرى في كل المعتقلات، وغداً أسرى من كافة الفصائل سينضمون لإضراب الأسرى".

وحث البطش الكل الفلسطيني للبدء في فعاليات للضغط على الاحتلال قائلا:" يجب أن تغلق الشوارع في الضفة أمام حركة المستوطنين حتى يعرفوا أن هناك آلاف الاسرى في السجون."

وأضاف:" لن نترك أسرانا ولن نقبل باستمرار الإجراءات التنكيلية بحقهم من قبل إدارة السجون، ولن نسمح لإدارة السجون أن تستفرد بالأسرى".

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